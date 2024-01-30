مجدي عبد الغني: اتحاد الكرة لابد أن يقدم استقالته وفيتوريا فاقد السيطرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام عليه الاستقالة خلال الساعات الجارية بعد خسارة المنتخب الوطني الأول أمام الكونغو الديمقراطية ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس:" اتحاد الكرة لابد أن يقدم استقالته بعد الفشل فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة فى كوت ديفوار ، ولا أفهم سر البقاء حتي الآن لابد أن يشعروا بأنهم جعلوا الجماهير حزينة.

وأضاف:" الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي لا يقدم أى شئ للكرة المصرية وروي فيتوريا مدرب غير ناجح ولا أفهم سر حصوله على 200 ألف يورو شهريا.

وأتم:" روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر فاقد السيطرة على غرفة الملابس وذلك ظهر فى أمم إفريقيا ، بجانب أيضا اتحاد الكرة فقد السيطرة على معسكر المنتخب فى أمم إفريقيا.