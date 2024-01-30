مدرب أنجولا السابق: مابولولو قادر على الإحتراف في أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد سرديان فاسيليفيتش المدير الفني السابق لمنتخب أنجولا بالمستوى الذي يقدمه مابولولو نجم هجوم المنتخب الأنجولي في منافسات كأس أمم أفريقيا الحالية.

وقال فاسيليفيتش في تصريحات عبر القناة الأولى: “ جوب مابولولو؟ حينما كنت أعمل مدربا لمنتخب أنجولا كان يلعب في فريق صغير في أنجولا وضعته في التشكيل الأساسي للمنتخب لاعب رائع وشخص ممتاز لديه عقلية وحاليا الوقت المناسب لفوز اللاعب بالبطولة، إنه لاعب كبير في السن ولكنه يلعب كفتى صغير ”.

وتابع: “ مابولولو يستطيع الاحتراف في أوروبا بهذا العمر وحتى لو لم يتواجد في التوب فايف يمكن أن يلعب في بلجيكا أو تركيا ”.

وأضاف: “ كأس الأمم2023 غير متوقعة بالنسبة لي هناك فرقا صغيرة بقيت وفرقا كبيرة ودعت فهذه النسخة تمثل مفاجأة كبيرة جدا لي ”.

وأتم: “ أداء منتخب مصر؟ مصر منتخب كبير في إفريقيا والنتائج كانت مميزة في الماضي لكن لا أعرف أين المشكلة في الحاضر في ظل وجود لاعبين مميزين مثل تريزيجيه وصلاح، لكن يجب أن يلعب اللاعبون معا ويجب على مصر أن يسلكوا الهجوم في كل مباراة ولكن ربما منتخب مصر يفقد روح الفريق وهذا يساهم في تراجع النتائج ”.