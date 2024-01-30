القناة يتأهل للمرحلة الثانية وينافس على الصعود للدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - في النسخة الأولى لـ دوري المحترفين..

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تحت قيادة المدير الفني الكابتن احمد العجوز انتصارًا ثمينًا على فريق النصر للتعدين اليوم الإثنين ، بنتيجة هدف دون رد أحرزه اللاعب سايكو في الشوط الثاني من المباراة ضمن المواجهة التي جمعتهما في الجولة الـ 19 من مواجهات دوري المحترفين.

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وتعد هذه الجولة هي الختامية للمرحلة الأولى من منافسات دوري المحترفين المصري .

وبذلك يضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، المنافسة على الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد احتلاله المركز التاسع برصيد ٢٨ نقطة ضمن المراكز المؤهلة للمنافسة على الصعود حيث تأهل عشر فرق للمرحلة الثانية .

كما يعتبر الصعود للمرحلة الثانية بداية للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز كونه تحقق في النسخة الأولى تاريخيًا من إقامة دوري المحترفين بنظامه الجديد هذا الموسم .

ومن المنتظر ان تقام القرعة بين العشر فرق الأوائل بعد غدا الاربعاء .

وسيلعب القناة ٩ مباريات في المرحلة الثانية مع اندية بتروجيت ووادي دجلة وغزل المحلة وحرس الحدود ولافيينا وطنطا والسكة الحديد وبروكسي وراية وينتظر ان تحدد القرعة التي ستقام يوم الاربعاء ترتيب المباريات والملاعب .

ويصعد اول وثاني مجموعة الصعود التي تضم ١٠ فرق لمنافسات الدوري الممتاز مباشرة ويلعب الفريق الثالث في الترتيب على دورة تصفية جديدة من اربع فرق يصعد الاول منهم للدوري الممتاز .