كوت ديفوار تطيح بـ السنغال خارج كأس أمم أفريقيا 2023 بركلات الترجيح

ودع منتخب السنغال بطل النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا، منافسات البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة من كوت ديفوار.

والتقى منتخب السنغال ضد كوت ديفوار، مساء الاثنين، ضمن منافسات دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وخسرت السنغال من كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وافتتح منتخب السنغال أهداف المباراة مبكرًا خلال الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، عن طريق اللاعب حبيب ديالو.

واستمرت المحاولات جارية بين منتخبي السنغال وكوت ديفوار، خلال أحداث شوطي اللقاء، ولكنها لم تسفر عن المزيد من الأهداف.

وتحصل منتخب كوت ديفوار على ركلة جزاء في الوقت القاتل، ونجح فرانك كيسييه، في تسجيل هدف التعادل في شباك أبطال أمم أفريقيا في الدقيقة 86.

والجدير بالذكر أن كوت ديفوار، قد تأهل إلى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، بسيناريو مثير، بعدما حصد 3 نقاط فقط.