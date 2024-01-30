المصري يعلن ضم صلاح محسن بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي المصري التعاقد مع صلاح محسن مهاجم الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، صورة للاعب وعلق: "تكتيك، سرعات، هجوم، نسر جديد ينضم للنسور الخضُر، صلاح محسن الخليج 365".
وجاء ذلك التعاقد بعد إعلان النادي الأهلي فسخ عقد اللاعب صلاح محسن بالتراضي بعد دفعه القيمة المالية المطلوبة.
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