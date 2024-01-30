المعلم : حسام حسن هو الأنسب لتولي تدريب منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - رشح حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، مدرب مفاجأة لتولي تدريب المنتخب، في الفترة المقبلة.

وقال حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «فيتوريا ميستهلش يستمر مع المنتخب، المدرب معملش أي حاجة للمدافعين، كان هناك تراجع في مستوى المدافعين استقبلنا 7 أهداف في 4 مباريات وهذا رقم كبير جدًا على منتخب مصر»، مضيفًا: «فيتوريا، لازم ميستناش مش عشان أنا مدرب وعاوز اخد مكانه لكن هو لازم يمشي، إحنا من أكبر الدول وأحسن الدول اللي بتلعب كورة».

وأضاف: «المدرب الوطني هو الأفضل لمنتخب مصر، لازم مدرب يحس ببلده ولاعبيه ويتعامل معاهم باحترام وشكل جيد».

وتابع: «حسام حسن، هو الأنسب لتولي تدريب منتخب مصر، في الفترة المقبلة، أهم شيء عندما يتم التعاقد مع مدير فني وطني يحصل على فرصة كاملة وعدم رحيله بعد مباراة أو إثنين مثلما حدث مع إيهاب جلال».