مصدر في الزمالك يكشف موعد إعلان صفقة عبدالله السعيد رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موعد الإعلان عن صفقة التعاقد مع عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز بشكل رسمي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن نادي الزمالك أتم اتفاقه مع نادي بيراميدز على جميع البنود للتعاقد مع عبدالله السعيد.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك يقوم خلال الساعات القليلة المقبلة بتحويل المقابل المادي الخاص بالصفقة، على أن يعيد أيضا سيف جعفر مرة أخرى.

وأتم المصدر: "نادي الزمالك قد يعلن عن صفقة عبدالله السعيد وباقي الصفقات غدا الأربعاء بشكل رسمي".

اقرأ أيضاً:

وائل جمعة: يجب أن يتعرض الكل للمحاسبة (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة والقناة الناقلة (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

هل يوجد بند في عقد فيتوريا يقضي برحيله حال توديع كأس الأمم الإفريقية؟ (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)