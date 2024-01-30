كمبيوتر "أوبتا" يتوقع نتيجة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب المغرب نظيره جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وتوقع الكمبيوتر العملاق "أوبتا" نتيجة المباراة، بحصول منتخب المغرب على فرصة أكبر للفوز بنسبة 56.1%، وجاءت نسبة فوز جنوب إفريقيا بـ 22.2%، ونسبة الذهاب إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح 21.7%.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 متصدرا للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، احتل منتخب جنوب إفريقيا وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

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