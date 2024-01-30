منتخب مصر يصل القاهرة بعد الخروج من أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل المنتخب الوطني المصري إلى القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، قادما من كوت ديفوار، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وخسر المنتخب الوطني المصري، من نظيره الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1\1، في دور الـ16 من البطولة.

وظهر اللاعبون في حالة حزن كبيرة، فور وصولهم، إلى مطار القاهرة، وخروجهم مباشرة.

ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، مصير البرتغالي روي فيتوريا بشكل رسمي، بعد ظهور المنتخب بشكل سيئ والفشل في تحقيق أي فوز خلال البطولة.

اقرأ أيضا:

مصدر في الزمالك يكشف موعد إعلان صفقة عبدالله السعيد رسميا

"بعد خروج السنغال".. منتخب مصر يواصل حفاظه على رقم تاريخي في كأس الأمم الإفريقية