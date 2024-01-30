أول تعليق من أليو سيسيه على خروج السنغال من كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال على الخسارة من كوت ديفوار بركلات الترجيح ومغادرة كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور الـ16.

وقال سيسيه: "أشعر بخيبة أمل كبيرة بالنسبة للاعبين ولشعبي لأننا جئنا هنا من أجل الفوز بهذه البطولة، وكان هناك بعض التفاصيل عن المباراة لكن لن أخوض فيها".

وأضاف: "في الفوز مثل الهزيمة، عليك أن تواصل دعم فريقك، وأنا فخور باللاعبين".

وحول مستقبله مع السنغال، اختتم أليو: "سيكون هناك اجتماع مع الاتحاد السنغالي، لكن حاليا مستقبلي لا يهم".

الجدير بالذكر خسر منتخب السنغال من كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4.

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