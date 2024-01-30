برشلونة مهتم بخدمات فليك لخلافة تشافي

ياسر رشاد - القاهرة - بات المدرب الألماني هانزي فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، وبايرن ميونخ، على قائمة اهتمامات إدارة نادي برشلونة لقيادة الفريق الكتالوني خلفا لتشافي هيرنانديز مدرب البارسا.

كان تشافي قرر الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري قبل أن يعلن ذلك منذ أيام خلال أحد المؤتمر الصحفية.

وتلقى تشافي انتقادات قوية ولاذعة ضده في الأسابيع الماضية بعد سقوطه في نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد برباعية مقابل هدف بعدها سقط في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتلتيك بيلباو برباعية مقابل هدفين، قبل أن يسقط أمام فياريال في الدوري الإسباني بخماسية مقابل ثلاث أهداف.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، المرشح الأول لدى إدارة نادي برشلونة، لكن دخل اسم فليك على الخط، لما يملكه من شعبية كبيرة ، ومن الممكن أن يكون خيارا مفضلا وسط صعوبة التعاقد مع كلوب.

وتابعت التقارير إلى أن فليك لديه إعجاب كبير من قبل رئيس نادي برشلونة، لابورتا لما قدمه المدرب الألماني مع بايرن ميونخ، من نتائج مميزة وألقاب وهي السداسية التاريخية.