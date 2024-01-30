ساعات الحسم فى الزمالك قبل غلق باب القيد الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - نجوم على وشك الرحيل من القلعه البيضاء

الثلاثاء 30/يناير/2024 - 03:18 م 1/30/2024 3:18:08 PM

تشهد الساعات الأخيره قبل غلق باب القيد الأفريقي تحرك كبير من مسئولى نادى الزمالك لتسويق بعض اللاعبين والتعاقد مع آخرين فهناك عمرو السيسي مطلوب في فيوتشر و هناك احتمال تتم صفقة تبادلية أطرافها ناصر ماهر وعاطف مقابل السيسي ومبلغ مالي ومصطفى الزناري مطلوب في طلائع الجيش وفيوتشر ولكن الاقرب طلائع الجيش في صفقة تبادلية مع محمد شحاته وحاتم سكر مطلوب في الاتحاد واحتمالية صفقة تبادلية مع هشام صلاح ومحمد طارق مطلوب في البلدية ويسع احمد عبدالرؤوف لضم واحتمالية صفقة تبادلية مع البلدية لاستقدام يوسف حسن ولدى عبدالله جمعة اكتر من عرض كما تفكر إدارة النادي فى إعارة محمد بيسو في صفقات تبادلية بيسو لديه 3 عروض من ضمنهم البنك الاهلي وطلب ناصر منسي البنك الأهلى حيث طلب عودته وفي عرض من الاسماعيلي والمصري العروض تقدمت قبل السفر للامارات ولكن ادارة الزمالك لم تقرر الاستغناء عن اللاعب الا بعد التعاقد مع مهاجم واقربهم عاطف فيوتشر