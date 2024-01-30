راكيتيتش يبكي في المؤتمر الوداعي..ويكشف سبب رحيله عن إشبيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أنهمر إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق إشبيلية في البكاء بعد إعلانه الرحيل عن صفوف الفريق الأندلسي الذي لعب معه 323 مباراة.

قال راكيتيتش في المؤتمر الوداعي له مع إشبيلية:" عندما تعتاد على أن تكون في القمة، وتفوز وتقاتل من أجل الألقاب، فمن المؤلم جدًا أن تكون في الوضع الذي نحن فيه الان".

وتابع:" لكن في بعض الأحيان عليك أن تمر بهذه اللحظات. ومع ذلك، أنا ثق بهذا الفريق وسيخرجون من هذا الوضع المُعقد".

وواصل:" من الصعب بالنسبة لي أن أعتقد أنني لن أدوس على عشب ملعب سانشيز بيزخوان مرة أخرى ، أريد دائمًا تقديم المساعدة ، ولكن من المهم أن تعرف متى ترحل، حتى لو لم يكن هذا ما تريده".

وأضاف: " جاءت فكرة المغادرة لأنني أردت أن أساعد الفريق من الملعب ، المدرب الجديد أفكاره مختلفة عن ما أفكر به ، لم أتقبل فكرة البقاء على دكة البدلاء حيث كنت أريد مساعدة زملائي من الملعب ".

وأشار " ما زلت أبدو جيدًا بدنيًا، نحن نعتني بأنفسنا كثيرًا، لا يوجد لاعب شاب أو كبير، هناك لاعب جيد أو سيء. يجب أن ننظر إلى خيسوس نافاس كمثال".



وكان نادي إشبيلية أصدر في بيانه الرسمي أن راكيتيتش أنهى فترته الثانية مع الفريق الأندلسي وأنه أحد أهم اللاعبين داخل الفريق على مدار تاريخه.

وخرج راكيتيتش في الفترة الماضية من حسابات كيكي سانشيز فلوريس هذا الموسم، ليوافق على عرض الشباب السعودي ووقع اللاعب الكرواتي عقدا يمتد حتى صيف 2025.

لعب راكيتيتش مع إشبيلية فترتين معهم الأولى من 2011 حتى 2014 والثانية من 2020 قبل رحيله في يناير 2024، وكان عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي، وخاض معهم 323 مباراة في كافة المسابقات ليتواجد في المركز الحادي عشر في قائمة اللاعبين الاكثر مشاركة مع الفريق للمباريات.