"فاي" رفض فرنسا من 19 عاما ليقود الأفيال إلى مواصلة المجد الافريقي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح إيمرسي فاي المدرب المساعد لكوت ديفوار في قيادة الأفيال الإيفوارية للعبور إلى دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز على حامل اللقب السنغال بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الاشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

كان منتخب كوت ديفوار في دوامة كبيرة وسط انتقادات لاذعة وقوية من الجماهير ووسائل الإعلام بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام غينيا الاستوائية بدور المجموعات برباعية مذلة ومهينة على أرضه ووسط جماهيره لتصبح الافيال في مأزق بشأن التأهل إلى الدور المقبل.

صعدت كوت ديفوار بمعجزة بعدما تأهلت كأفضل ثوالث حيث منحت المغرب قبلة الحياة من جديد للأفيال بعد إسقاط زامبيا التي كانت لديها فرصة في حال حققت نتيجة إيجابية في الصعود إلى الدور المقبل من البطولة.

قرر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم التحرك سريعا وإقالة المدرب الفرمسي جون لويس جاسيت من منصبه كمدير فني للافيال، ليقود المدرب المساعد ايمرسي فاي القيادة الفنية لكوت ديفوار في مهمة صعبة أمام حامل اللقب منتخب السنغال.



كان منتخب كوت ديفوار خسارا أمام السنغال بهدف نظيف حتى الدقيقة 86 قبل ان يسجل فرانك كيسي قائد الافيال هدف التعادل عبر ركلة جزاء لينتهي الوقت الاصلي والاضافي بعد ذلك بالتعادل بنتيجة 1-1 قبل ان ينجح كوت ديفوار في الفوز بركلات الترجيح.



نجح فاي في مواصلة مشوار الافيال إلى ربع النهائي ليضرب موعدا في ربع النهائي مع الفائز من مباراة مالي وبوركينا فاسو.



فاي من جيل كوت ديفوار الذهبي الذي ضم ديديه دروجبا ولعب مع الافيال في عام 2005، تحديدا في تصفيات كاس العالم و كان لاعب خط وسط في نانت الفرنسي.



فاي كان لديه اصرار على اللعب بقميص كوت ديفوار بعد ما كان يلعب بقميص منتخب فرنسا تحت ٢١ سنة و وذلك بهدف حبه لوطنه الاصلي.



نجح فاي في نقل الحماس لدى لاعبي الأفيال قبل الموقعة المرتقبة أمام السنغال، وظهر عليهم في مباراة أمام حامل اللقب، الطموح و الشغف و الحضور بدني و الذهني، بعدما كانوا تائهين في مباريات دور المجموعات بلا هوية أو شعف مع المدرب الفرنسي.

اصيب “فاي” بالملاريا في 2019 ليبتعد عن الملاعب وبتوجه إلى مجال التدريب، وأخذ دورات تدريبية بنادي نيس الفرنسي رفقة المعد البدني للمنتخب المغربي سمير عنبة قبل ان يتولى مهمة تدريب فريق رين لتحت 19 عاما قبل أن يصبح في الجهاز الفني للمنتخب الايفواري في عام 2023 كمدرب مساعد، قبل ان تتم إقالة المدرب الاول للأفيال المدرب الفرنسي، ويتولى فاي المهمة.

