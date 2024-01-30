الاتحاد السعودي يعلن تعاقده مع نجم الاتفاق

أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن تعاقده بشكل رسمي مع حامد الغامدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عن ضم حامد الغامدي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد الاتحاد في بيانه أنه قام باستعارة الغامدي، مع وضع خيار بأفضلية الشراء النهائي من نادي الاتفاق بعد انتهاء مدة الإعارة.

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ويعد الغامدي هو ثالث الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع سعد آل موسى وأحمد الغامدي من نادي الاتفاق أيضًا.

وكان حامد الغامدي قد تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول لنادي الاتفاق السعودي في عام 2019، بعد أن أثبت جدارته وقدرته على التواجد في هذه المكانة.

ويجيد الغامدي صاحب الـ24 عامًا اللعب في عدة مراكز بخط الوسط، حيث أنه يمكنه اللعب كلاعب وسط دفاعي وهجومي.