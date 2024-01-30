علي لطفي يثير الجدل بعد ارتباط اسمه بالعودة إلى الاهلي

أثار علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، الجدل حول انتقاله إلى الاهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب تعمل على إعادة علي لطفي في يناير الجاري.

وأكدت التقارير أن هناك اجتماعًا بين إدارة الاهلي ونظيرتها في نادي زد، من أجل حسم انتقال لطفي إلى القلعة الحمراء.

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وذكرت أن انتقال حارس زد إلى النادي الاهلي، سيكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ونشر علي لطفي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والتي تعبر عن اقتراب شيء ما، وربما يكون انتقاله إلى الاهلي.

يأتي ذلك بعد أن صرفت إدارة القلعة الحمراء النظر عن التعاقد مع محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الاهلي.