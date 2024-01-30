تاريخ مواجهات البحرين واليابان قبل لقائهما في كأس أمم آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

يستعد المنتخب البحريني لملاقاة نظيره منتخب اليابان، في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة أمم آسيا 2023 بقطر.

وتمكن منتخب البحرين من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما نجح في احتلال صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، فيما جاء المنتخب الياباني في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.



وتعد هذه هي المواجهة رقم 11 في تاريخ مواجهات المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في 10 لقاءات سابقة.

وتشهد مباريات المنتخبين معاً، تفوقاً كبيراً لصالح " الساموراي" الياباني، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 8 لقاءات، وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط.

وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين معاً، من نصيب المنتخب الياباني، عندما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب البحرين بنتيجة 5 – 2، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية في عام 2002.

وسجل لاعبو المنتخب الياباني 18 هدفاً في مرمى منتخب البحرين، فيما تلقت شباكهم 9 أهداف فقط.