نجم كوت ديفوار يسجل الهدف رقم 100 في بطولة أمم أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز على حساب نظيره المنتخب السنغالي، بنتيجة 5 -4 بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما.

ونجح نجم منتخب كوت ديفوار فرانك كيسيه، في إحراز هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 86 من عمر المباراة، من ركلة جزاء.

وبهذا الهدف تمكن كيسيه من إحراز الهدف رقم 100 في النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وسجل كيسيه هدفه الدولي التاسع رفقة منتخب كوت ديفوار، والثاني له في بطولات أمم أفريقيا بعد هدفه في مرمى المنتخب الجزائري في النسخة الماضية 2021 بالكاميرون.