الزمالك يضم محمد شحاتة.. وعبدالله السعيد في الطريق

الشارقة - اميمة ياسر - أنهى نادي الزمالك صفقة انتقال محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش بشكل رسمي، فيما يضع المجلس الأبيض الرتوش الأخيرة لاتمام صفقة عبدالله السعيد لاعب بيراميدز.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، تسلم مسئولو نادي الزمالك الاستغناء الرسمي الخاص بمحمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش ليكون الصفقة الرسمية الثانية للزمالك عقب اعلان التعاقد مع محمد عاطف لاعب طنطا امس.

وفي سياق متصل، انتهى مسئولو نادى الزمالك من وضع الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز الى صفوف الفريق، لتدعيم مركز خط الوسط في ميت عقبة.

ومن المقرر الإعلان عن صفقة انتقال عبدالله السعيد الى الزمالك رسميا خلال ساعات بعد أن يقوم مسئولو القلعة البيضاء تحويل القيمة المالية للصفقة المتفق عليها والتي تبلغ 12 مليون جنيها لمدة موسم ونصف الموسم.