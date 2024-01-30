رسالة خاصة من تشافي لرئيس برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ببرشلونة، رسالة خاصة لرئيس النادي خوان لابورتا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لموقعة أوساسونا بالدوري الإسباني.



وتقرر مواجهة برشلونة أمام نظيره أوساسونا، في الجولة الـ20 من عمر الدوري الإسباني، والتي يستضيفها ملعب "مونتجويك"، في الثامنة من مساؤ غداً الأربعاء.

ويحل برشلونة المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، فيما يأتي أوساسونا في المركز ال 12، برصيد 26 نقطة.

وتحدث تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أوساسونا، حيث قال: "بالتأكيد، لدي امتنان طوال حياتي للرئيس على هذه الفرصة والثقة، حتى في ذلك اليوم الذي أخبرته فيه عن قراري ردي علي بأنه لا، سنكون أقوياء".

وأكمل: "لكنني تحدثت معه بأن كل ما يتم فعله في هذا الموقف نحن لا نقدر قيمته، لقد قررت بالفعل الرحيل في يونيو".

وأضاف: "هم يجعلونك تشعر بأنك عديم القيمة كل يوم، أنت لا تستمتع بالمنصب هنا، وهذا لا يحدث في أي ناد آخر".

الجدير بالذكر أن برشلونة يقدم مستويات سيئة خلال الموسم الحالي، على الرغم من تتويجه ببطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي.