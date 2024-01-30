تفاصيل العرض السعودي لضم مدافع الاهلي.. موسيماني يهدد استمراره

تداولت أنباء في الساعات الماضية حول وجود عرض سعودي لضم ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، في الميركاتو الجاري.

وكشف الإعلامي محمد شبانة، عن تفاصيل العرض السعودي المقدم لضم ياسر إبراهيم، برعاية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، إن نادي أبها السعودي يرغب في ضم مدافع الاهلي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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وأوضح أن العرض السعودي تضمن دفع 300 ألف دولار مقابل استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر مع وجود بند أحقية شراء مقابل 2مليون و 500 ألف دولار بنهاية الموسم.

وأشار إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، رفض بشكل قاطع التفريط في ياسر إبراهيم بعد عرض الأمر عليه.

واختتم بأن مدرب الاهلي رفض رحيله خاصة وأنه يسعى إلى ضم مدافع جديد لتعزيز قوى الفريق الدفاعية.