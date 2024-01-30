ليون الفرنسي يتوصل لاتفاق لضم نجم منتخب الجزائر

اقترب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي من الانتقال إلى صفوف ليون الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وفقاً لـ”ذا صن” البريطانية فقد توصل ليون الفرنسي لاتفاق مع وست هام للتعاقد مع سعيد بن رحمة.

وأبدى النادي الفرنسي استعداده لدفع ما يزيد قليلاً عن 15 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الجزائري الذي يجب عليه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سينتقل أم لا.

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ويعتقد بأنه تم الاتفاق على الشروط الشخصية لكن لا يزال هناك تفاصيل يجب التوصل لاتفاق بشأنها مع ممثلي سعيد بن رحمة.

وكان وست هام قد حرص على بيع لاعب برينتفورد السابق هذا الشهر.

ويريد ديفيد مويس مدرب وست هام تعزيز خياراته الهجومية لكنه يحتاج لجمع الأموال من أجل القيام بذلك.

وكان بن رحمة قد سجل ركلة جزاء في الفوز بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي في يونيو ولم يستقر أبداً تحت قيادة الاسكتلندي.

وكان وست هام قد استهدف جناح اتحاد جدة جوتا ويجري محادثات بشأن صفقة إعارة لمدة 18 شهراً للاعب سيلتيك السابق على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم التوصل لصفقة قبل الموعد النهائي يوم الخميس.

وكان ليون يجري محادثات بشأن ضم أرناوت دانجوما الجناح المعار إلى إيفرتون.