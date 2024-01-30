أول تعليق من ناصر ماهر بعد الانتقال إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أنهى نادي الزمالك التعاقد مع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل انتقال عمرو السيسي إلى الفريق الآخر بيع نهائي، واستعارة عبدالله محمد وعلي ياسر.

وكتب ماهر عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "حارب لآخر وقت".

وسبق لناصر ماهر ارتداء قميص الأهلي عامي 2018 و 2020، وخاص مع الفريق 44 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.

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