"بعد انتقاله إلى الزمالك".. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى نادي الزمالك اتفاقه مع مودرن فيوتشر لضم ناصر ماهر، مقابل بيع عمرو السيسي وإعارة عبدالله محمد وياسر علي.

وخاض ناصر ماهر 190 مباراة مع مختلف الأندية، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 27، وكان من أبرز الأندية التي لعب لها النادي الأهلي.

ماذا قدم ناصر ماهر مع الأندية التي لعب لها قبل انتقاله إلى الزمالك

ونرصد ما قدمه ماهر مع الأندية التي لعب لها قبل الانتقال إلى الزمالك:

بتروجيت، 23 مباراة، صنع هدفا

الأهلي، 44 مباراة، 3 أهداف، وصنع 3 أهداف، 2 بطاقة صفراء

سموحة، 65 مباراة، 9 أهداف، صنع 16 هدفا، 8 بطاقات صفراء

مودرن فيوتشر، 58 مباراة، 7 أهداف، وصنع 7 أهداف، 5 بطاقات صفراء

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