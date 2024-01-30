أمم أفريقيا.. المغرب وجنوب أفريقيا يتعادلان سلبياً في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المغرب وجنوب أفريقيا بالتعادل السلبي دون أهداف في إطار منافسات ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

جاءت المباراة قوية ومثيرة في شوطها الأول، ونجح منتخب المغرب في السيطرة والإستحواذ على وسط الملعب منذ بداية اللقاء.

رغم السيطرة لم ينجح المنتخب المغربي في خلق فرص خطيرة، بينما جاءت أولى الفرص لصالح جنوب أفريقيا بعد تسديدة قوية لموكوينا أنقذها الحارس ياسين بونو.

تحسن أداء جنوب أفريقيا شكل واضح بعد مرور الـ 15 دقيقة الأولى، وفي الدقيقة 26 شن عز الدين أوناحي هجمة خطيرة من الجانب الأيمن الا أنها لم تجد من يتابعها.

وفي الدقيقة 33 سجل منتخب المغرب هدف أول الا أن الحكم الغاه بداعي التسلل على عبد الصمد الزلزولي، لتنته أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.