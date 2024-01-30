أزمة في لجنة اختيار مدرب تونس الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الثنائي مختار ذويب لاعب الصفاقسي السابق ومنتخب تونس عام 1978، ونجيب غميض لاعب النادي الإفريقي السابق، أزمة للاتحاد التونسي لكرة القدم برفضهما التواجد ضمن اللجنة المشكلة لاختيار مدرب نسور قرطاج الجديد خلفا لجلال القادري.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أعلن اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشح للراغبين في تدريب منتخب تونس، وتتولى اللجنة التي تقرر تكوينها، النظر في ملفات الترشيحات ثم رفع مقترحاتها إلى المكتب الجامعي المقبل.

وضمت اللجنة كلا من: بلحسن مالوش، مختار ذويب، نجيب غميض، خالد بدرة، عماد بن يونس، وممثل عن ودادية المدربين.

تصريحات مختار ذويب

وقال مختار ذويب في حديث لإذاعة "IFM": "اعتذر عن تولي عضوية اللجنة التي كلفتها الجامعة التونسية لكرة القدم لاختيار المدرب الوطني الجديد خلفا لجلال القادري".

وأشاد ذويب في هذا الإطار بترشيح اسمه ضمن هذه القائمة لافتا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجامعة واصف جليل وهو ممتن لذلك.

وشدد على أن اعتذاره يأتي لفسح المجال لمن هو أهل وأكثر كفاءة لتولي المسؤولية رغم اعتزازه بارتداء قميص المنتخب والمشاركة في ملحمة الأرجنتين لسنة 1978.

واختتم بأن هذا الموقف قاسمه إياه زميله بالمنتخب ولاعب النادي الإفريقي سابقا نجيب غميض الذي اعتذر هو الآخر، لإيمانه بأن تونس تعج بالكفاءات القادرة على انتقاء الربان الأفضل لقيادة المنتخب.

يذكر أن الاتحاد التونسي قد أقال جلال القادري من تدريب منتخب تونس عقب الخروج المذل من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار.