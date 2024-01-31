شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحديدى: الأهلي كان محقا فى التراجع عن التعاقد مع فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحديدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن هيبة منتخب مصر في أفريقيا ضاعت بسبب الأداء الذي ظهر عليه الفريق في أمم أفريقيا.

وقال الحديدي، في تصريحات تليفزيونية: "منتخب مصر لم يصل لأي شىء، وكنا بنشحت النقاط من أجل التأهل لدور الـ16، وهيبة مصر ضاعت".

وتابع: "العزيمة والروح مكنتش موجودة، والمشكلة موجودة من المنتخبات الصغيرة والتسنين والاستثمار في الأكاديميات، والوحيد الذي يسير بخطى ثابتة هو البرازيلي ميكالي، وما تحت المنتخب الأولمبي لا يوجد شىء".

وشدد: "مصر 110 ملايين مواطن، معقولة مفهاش 27 لاعب يستطيع تحقيق البطولة؟.. مستحيل".

وأكمل الحديدي: "حسن شحاتة كان معاه لاعبين محليين باستثناء محترف واحد وهو محمد زيدان وحقق كل شىء، وأهم شىء وضع خطة طويلة المدى".

وأتم: "الأهلي كان عنده بُعد نظر في رفض التعاقد مع فيتوريا بسبب مغالاته، والأهلي وضع كولر في منصة الكبار مع جوارديولا وأنشيلوتي".