تامر أمين: خروج مصر من أمم إفريقيا رد اعتبار لـ محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الإعلامي تامر أمين على خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد الخسارة التي تلقاها أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وخلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، قال أمين: "ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح، البطولة بقدرياتها بالخروج شوية رد اعتبار لمحمد صلاح".

وأضاف الإعلامي: "أولا اللي حصل من محمد الشناوي ومغادرته معسكر المنتخب للإصابة مثل واقعة صلاح، خلى الناس تقول ما الشناوي مشي وساب المنتخب ومحدش اتكلم، أمال إحنا كنا بنهاجم صلاح ليه؟!".

وأكمل: "ثانيًا اللي قالك صلاح يرجع على النهائي وميلعبش، أديك خرجت ولا حصلت نهائي وقبل نهائي، باي باي قبل ما صلاح يتعافى من إصابته".

وتابع تامر أمين: "أي حد شكك في وطنية محمد صلاح، عليه أن يراجع وطنيته هو، تشكيك في صلاح وتخوينك له، معناه إنك مش بتحب بلدك بالقدر الكافي، لأن صلاح من رموز وسمعة بلدك، فلما انت تبقى عايز توقع ده يبقى فيه مشكلة في حبك لبلدك".