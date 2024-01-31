الامارات | قضية الكونغو والركراكي تصل إلى «كاس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، تصعيد قضية مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، بالتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، اعتراضاً على إلغاء العقوبة الموقعة على المدرب من جانب الاتحاد الإفريقي.

وأعلن الاتحاد الكونغولي، في بيان رسمي، اللجوء إلى «كاس» للفصل في القضية، واصفاً قرار لجنة الاستئناف بـ«غير المبرر».

وكان «كاف» قد عاقب الركراكي، الأربعاء الماضي، بإيقافه أربع مباريات، بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، إلى جانب فرض غرامة مالية عليه بلغت خمسة آلاف دولار، بداعي دخول الركراكي في مشادة مع قائد منتخب الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا، عقب مباراتهما بالجولة الثانية من دور المجموعات، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، لكن الاتحاد المغربي قدّم استئنافاً على العقوبة، وألغت لجنة الاستئناف بعدها قرار لجنة الانضباط، وأسقطت جميع العقوبات الموقعة على الركراكي.