الان جيريس: المفاجآت عنوان أمم أفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفرنسي الان جيريس المدير الفني لمنتخبي السنغال ومالي أن خروج منتخبات مصر والمغرب والسنغال يعد تأكيداً على ان النسخة الحالية لكأس أمم افريقيا هي بطولة المفاجآت.

وقال الان جيريس في تصريحات عبر القناة الأولى: “ المفاجآت عنوان كأس الأمم2023، وذلك بعد خروج المغرب ومصر وغانا والسنغال ”.

وأضاف: “ مفاجأة كبرى خروج السنغال ولا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحدث في دور الثمانية ربما يكون هناك مفاجآت أخرى ”.

وأكمل: “ منتخب مصر لم يخلق الكثير من المواقف الهجومية ولا حتى الكونغو كانت مباراة مغلقة حتى اتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح التي تمثل 50% لكل منتخب ”.

وأتم: “ لم يحدث أي مفاوضات معي لتدريب منتخب مصر في أي وقت ”.