المغرب يكمل إخفاق العرب ويودع كان 2023 أمام جنوب أفريقيا

حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزًا مستحقًا مساء اليوم الثلاثاء على منتخب المغرب، واطاح به من كأس أمم أفريقيا 2023 في نسختها الجارية المقامة في كوت ديفوار.

والتقى منتخب المغرب مساء اليوم الثلاثاء مع منتخب جنوب أفريقيا، في آخر مواجهات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الجارية.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين المنتخبين، قبل أن يفتتح ماكجوبا التسجيل لصالح ابناء البافانا بافانا في الدقيقة الـ 53.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في المباراة، سجل موكوينا هدفًا ثانيًا في شباك ياسين بونو، بعد ركلة حرة صعبة على حارس مرمى المغرب.

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واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أسود أطلس، والتي أهدرها أشرف حكيمي بغرابة، ليفرط في فرصة إدراك التعادل، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، أشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء ضد سفيان أمرابط، بعد تدخله بقسوة على لاعب جنوب أفريقيا.

وبهذه النتيجة، ضرب منتخب جنوب أفريقيا موعدًا ناريًا مع منتخب كاب فيردي، في الدور ربع النهائي من كاس أمم أفريقيا