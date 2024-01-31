أحمد عيد يقترب من العودة إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر داخل نادي الزمالك، اقتراب عودة أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي إلى الأبيض مرة أخرى.

وقال المصدر: "رغبة اللاعب العودة مرة أخرى إلى الزمالك، وعرض استرجاع المستحقات التي حصل عليها من المصري".

وأضاف: "حصل تواصل مع اللاعب بعد معسكر المنتخب الأولمبي الأخير، وكان هناك ترحيب بالعودة من جميع الأطراف، وتتبقى بعض التفاصيل البسيطة لانتهاء الصفقة".

وشارك عيد مع المصري في مباراة واحدة فقط، بالدوري المصري الموسم الحالي.

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