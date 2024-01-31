مفاجأة.. المغرب تودع كأس الأمم الإفريقية بهدفين من جنوب إفريقيا وطرد

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز على المغرب، بنتيجة 2-0، في المبارة التي جمعت بينهما في العاشرة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وبهذه النتيجة يودع منتخب المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16، فيما يتأهل جنوب أفريقيا إلى الدور المقبل.

وسجل إيفيدنس ماكجوبا هدف المباراة الأول لصالح منتخب جنوب أفريقيا، في الدقيقة 57، فيما أهدر أشرف حكيمي ركلة جزاء لمنتخب أسود الأطلس في الدقيقة 85، وأحرز تيبوهو موكوينا الهدف الثاني لمنتخب جنوب أفريقيا في الوقت القاتل من المباراة، بالتحديد الدقيقة 95.

وشهدت المباراة حالة طرد في الدقائق الأخيرة، إذ حصل المغربي سفيان أمرابط على بطاقة حمراء في الدقيقة 92، بعد التدخل على لاعب جنوب أفريقيا.

ويواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الرأس الأخضر، في العاشرة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

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