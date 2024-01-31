تفاصيل تعطل صفقة انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت الساعات القليلة الماضية، تعطل صفقة انتقال عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن كان اللاعب على بعد خطوة واحدة عن القلعة البيضاء.

ويسعى مسئولو نادي الزمالك لضم عبد الله السعيد خلال الميركاتو الشتوي، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بعد حل أزمة القيد.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن إدارة ناديي الزمالك وبيراميدز قد اتفقتا على كافة تفاصيل التعاقد، والقيمة المادية للصفقة والتى بلغت 12 مليون جنيه، حيث جهز مسئولو الزمالك الشيكات الخاصة لإتمامها إلا أنها تعطلت فى الساعات الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، يسعى للوصول لحل مع إدارة بيراميدز من أجل إتمام الصفقة، خاصة أن اللاعب أبدى رغبته فى اللعب للفارس الأبيض.

ويرفض مسئولو الزمالك الاستسلام فى ملف المفاوضات مع نظرائهم بنادى بيراميدز، بشأن ضم عبد الله السعيد .

وفي السياق، كشف موقع "بطولات" عن أخر المستجدات الخاصة بانتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك.

ونقل الموقع عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله: "لم نتراجع عن محاولات ضم السعيد، وهناك تفاوض مستمر حتى يتم حسم الصفقة".

وأضاف المصدر: "هناك بعض المطالب المبالغ فيها من جانب إدارة بيراميدز من جانب ممدوح عيد وعمرو بسيوني رغم الوصول لاتفاق في وقت سابق".

وتابع: "نحاول الوصول إلى اتفاق مرضي بين الناديين خاصة أن رغبة عبد الله السعيد هي الانضمام إلى الزمالك".

واختتم: "في حال تمسك بيراميدز بمطالبه لن يتوقف سعي الزمالك نحو الصفقة حتى لو لم يكن في فترة الانتقالات الشتوية سنضمه في نهاية الموسم كانتقال حر".