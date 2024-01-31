شبانة: لابد من إعادة الحسابات بعد خروج المنتخبات العربية من أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه كان يتوقع إمكانية خروج منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أنه حزين لخروج أسود الأطلس رابع كأس العالم والخسارة بثنائية نظيفة، ولكن المنتخب الجنوب إفريقي كان أكثر واقعية في الملعب ومنظم بدرجة كبيرة.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "المغرب يمتلك امكانيات كبيرة وكان من المفترض أن يذهب بعيدًا في البطولة، ليلحق بباقي المنتخبات العربية التي خرجت من البطولة".

وأضاف: "يجب على الفرق العربية أن تعيد تفكيرها مرة آخرى بعد المستوى المتراجع خلال البطولة، لابد أن تكون هناك وقفة لإعادة الحسابات".

وأكمل: "المنتخبات الإفريقية تطورت بشكل قوي، وقدموا مستوى مميز للغاية خلال الدورة الحالية".