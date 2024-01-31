سيد عبد الحفيظ يتحدث عن أزمة حراسة المرمى في الاهلي بعد إصابة الشناوي

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي، عن أزمة حراسة المرمى في القلعة الحمراء بعد إصابة محمد الشناوي.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر، في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويبحث النادي الاهلي، عن التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، من أجل تعويض غياب الشناوي.

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وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر برنامج “أمم إفريقيا”، إن هناك ثقة كبيرة في مصطفى شوبير، خاصة أنه لعب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي والوداد.

وأوضح عبد الحفيظ، أن النادي الاهلي يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى جديد، مشيرًا إلى أنه ماذا سيحدث إذا تعرض مصطفى للإصابة، كما أن حمزة علاء سينضم للمنتخب الأولمبي في شهر يونيو.

وأكد عبد الحفيظ، أن الاهلي يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى بسبب كثافة المباريات أو لظروف قد تحدث.

واختتم مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي:”رغم أني لدي ثقة كاملة في مصطفى شوبير أنه يلعب نهائي كأس العالم للأندية، ولكن هناك حاجة لحارس جديد”.