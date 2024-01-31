يبحث عن ممول.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع الجامبي يوسوفا نجي

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث نادي الزمالك عن إتمام صفقة الجامبي يوسوفا نجي لاعب نادي المرخية القطري، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" سبب عدم إتمام الصفقة حتى الآن، وقال: "اللاعب طلب 250 ألف يورو في 6 أشهر، والزمالك يعتبر هذا المبلغ كبير".

وأضاف المصدر: "الزمالك يبحث عن ممول للصفقة أو حل مع النادي القطري لتقليل الطلبات، كما أن المفاوضات مستمرة ولم يتوصل الأبيض إلى أي شيء".

وخاض اللاعب 6 مباريات مع منتخب جامبيا، لكنه لم يسجل، ولعب طوال مسيرته 217 مباراة مع مختلف الأندية، سجل خلالها 45 هدفا وصنع 7 أهداف، وحصل على 22 بطاقة صفراء.

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