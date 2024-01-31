ضيفا بالجزائر .. موعد مباراة الأهلي الأفريقية المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لاستئناف مشواره الافريقي مجددا عندما يحل ضيفا على نظيره وشباب بلوزداد الجزائري لحساب منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطوله دوري أبطال افريقيا.

ويتصدر الفريق الاحمر مجموعته بالبطوله القارية برصيد خمس نقاط بينما يأتي فريق شباب بلوزداد الجزائري ثالثا برصيد 4 نقاط.

وحسمت نتيجة التعادل السلبي المواجهه الاخيره بين الفريقين والتي أقيمت على ملعب برج العرب بمحافظة الاسكندرية.

ومن المقرر ان يلتقي الاهلي نظيره شباب بلوزداد أحد يومي 17 او 18 من شهر فبراير المقبل على ان تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الافريقيه على صعيدي الانديه والمنتخبات.

عودة مسابقة الدوري..

وفيما يخص البطولات المحلية كان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة قد أكد خلال تصريحات الساعات الاخيرة على عودة مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية مباشرة والمقرر لها 11 من شهر فبراير المقبل.

وودع منتخب الجزائر منافسات بطوله الأمم الأفريقية من مرحلة دور المجموعات ، بينما خرج المنتخب الوطني من دور ال 16 على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.