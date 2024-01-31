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صيد الدقى يفوز على 6 أكتوبر فى بطولة النخبة لمنطقة الجيزة لكرة السلة

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق 18 سنة شباب لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على نظيره فريق 6 أكتوبر بنتيجة 37/52 فى المباراة التى اقيمت بصالة الشباب والرياضة ضمن مباريات بطولة النخبة لمنطقة الجيزة.


ضمت قائمة الفريق اللاعبين احمد مصطفى ، ممدوح سامر ، زياد صلاح ، ابراهيم حسن ، عمر وليد ، احمد شريف ، اريك سامى ، المصطفى أسعد ، ياسين هيثم ، اسماعيل شادى ، حسين حازم ، محمد عبد الحميد ، احمد حسن ، يوسف هشام ، ادم عبد الحكيم ، على فرج ، مازن محمد ، عمر فاروق ، معاذ وائل ، زين الدين وليد ، محمد بكر ، مهند حنفى ، ياسين وائل، عبد الرحمن كامل.


الجهاز الفنى والادارى 
رئيس الجهاز وائل الطناني ، نائب رئيس الجهاز محمود السداوي ، مدرب عاطف صلاح ، اداري خالد عاطف ، مدرب لياقه بدنيه بسام ، اخصائى علاج طبيعي دكتور احمد مختار ، معاون محمد بيسو، لجنة كرة السلة احمد عصام

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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