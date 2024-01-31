موعد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - اسدل الستار على مباريات الدور ثمن النهائي لمنافسات بطوله كأس الأمم الافريقية التى تستضيفها دولة كوت ديفوار بنسختها الحالية، أمس الثلاثاء، بمفاجآة من العيار الثقيل، بخروج منتخب المغرب في مفاجأة من العيار الثقيل على يد نظيره الجنوب افريقي عقب الهزيمة بثنائيه من دون رد.

موعد مباريات ربع نهائي أمم أفريقيا

تبدأ مباريات الدور ربع النهائي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الثاني من شهر فبراير المقبل بمواجهتي نيجيريا امام انجولا والكونغو الديمقراطية في مواجهة غينيا.

ثم تستكمل مساء يوم السبت الثالث من الشهر ذاته المباريات بمواجهتي كوت ديفوار صاحب الارض امام مالي وجنوب افريقيا امام الرأس الأخضر.

المنتخبات المتأهلة الى الدوري ربع نهائي أمم أفريقيا

منتخب نيجيريا ، كوت ديفوار ، الراس الاخضر ، مالي ، غينيا ، انجولا ، جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية.