حجازي ضمن قائمة الاتحاد المحلية.. ويشارك في هذه المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يعود أحمد حجازي قائد منتخب مصر إلى تدريبات الاتحاد، غدا الخميس 1 فبراير، عقب العودة من صفوف المنتخب في كوت ديفوار.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن حجازي يقود دفاع الاتحاد في مباراة الفيصلي، في السادسة والربع مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك، عقب قرار قيده في القائمة المحلية.

ومن المتوقع أن يشارك الثنائي أحمد وحامد الغامدي المنضمين حديثاً للعميد في المباراة، وكان الاتحاد حصل على خدمات الثنائي من نادي الاتفاق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع الغيني تراوري (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أحمد عيد يقترب من العودة إلى الزمالك (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد انتقاله إلى الزمالك".. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأندية؟ (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)