انفراجة في صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن الساعات الأخيرة، شهدت انفراجة في صفقة انتقال عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكثف مسئولو الزمالك المفاوضات مع إدارة بيراميدز من أجل انهاء الخلاف القائم حول الصفقة، وهو ما ادي لحدوث انفراجة قد تؤدي لحسم الزمالك ضم اللاعب، فى الميركاتو الشتوي الجاري.

وينتظر عبدالله السعيد عقد جلسة مع مسئولي بيراميدز من أجل حسم كافة الأمور، لاسيما إن السعيد أبدي رغبة شديدة فى إرتداء قميص الزمالك الامر الذي دفع الإدارة البيضاء للتمسك بضمه.