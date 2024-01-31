بعد التفاوض على الشرط الجزائي.. اتحاد الكرة يحسم مصير فيتوريا

الشارقة - اميمة ياسر - يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة، في اجتماعه اليوم مصير روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عقب الخروج من أمم أفريقيا 2023 على يد الكونغو.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، يميل أغلب أعضاء المجلس لإقالة فيتوريا بعد الأداء والنتائج المخيبة للآمال، التى قدمها فيتوريا مع المنتخب فى أمم أفريقيا بجانب قلة خبرته فى التعامل مع البطولات الأفريقية، والذى لا يتناسب مع الراتب الشهرى الكبير الذى يتقاضاه وقيمته 240 ألف دولار، وهو ما سيتم التصويت عليه اليوم خلال الاجتماع.

ومن المقرر أن يكلف المجلس حازم إمام اليوم بالتفاوض مع فيتوريا لحل أزمة الشرط الجزائى وقيمته راتب 3 أشهر أى 720 ألف دولار بحيث يحصل على راتب شهر واحد فقط للرحيل، وحال عدم موافقة فيتوريا على تخفيض الشرط سيضطر المجلس للإبقاء عليه خاصة أن هذا المبلغ غير متاح حاليا لدى اتحاد الكرة بجانب صعوبة استقدام مدرب ذى سيرة ذاتية قوية قبل مواجهة بَوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم في يونيو المقبل.