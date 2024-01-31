تعرف علي مباريات طنطا في المرحلة الثانية لدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة المرحلة الثانية التي أجريت اليوم الاربعاء داخل مقر إتحاد الكرة المصري عن وقوع طنطا في مواجهة فريق غزل المحلة علي ملعب الاخير وذلك في الثاني عشر من شهر فبراير حيث جاءت لقاءات ابناء السيد البدوي علي النحو التالي :

الاسبوع الاول / غزل المحلة / طنطا.

الاسبوع الثاني / طنطا / القناة.

الاسبوع الثالث / بتروجيت / طنطا.



الاسبوع الرابع / طنطا / رايه

الاسبوع الخامس / بروكسي / طنطا

الاسبوع السادس / طنطا / دجلة.

الاسبوع السابع / السكة / طنطا.

الاسبوع الثامن / طنطا / الحرس.

الاسبوع التاسع / لافيينا / طنطا.

كأس الرابطة اليوم الأربعاء..

وعلى صعيد المنافسات المحلية ، يخوض فريق الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء مواجهة صعبة أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذى يجمع بين الفريقين بربع نهائي بطولة كأس الرابطة.

وحجز فريق انبي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة، بعدما احتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة برصيد 6 نقاط.

كما نجح فريق الكرة الاول بنادي الاتحاد السكندري في التأهل إلى الدور ذاته، بعدما اعتلى صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الرابطة برصيد 6 نقاط.