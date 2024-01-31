الإسماعيلي يسدد ما يقرب من ٧٥ مليون جنيه ويعاود فتح باب القيد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن خلال الساعات الماضية ، في إنهاء أزمة القيد رسمياً الخاصة بالقلعة الصفراء بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات.

حل أزمة القيد

تمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أومستحقات متأخرة أوأي مطالبات أخرى، بالإضافة لأتعاب المحامين الأجانب.

ونشر محمد مظهر المسؤول الاعلامي بالنادي الإسماعيلي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً:" انجاز كبير جدا جدا يحسب لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن العبقرى

كل الشكر لناس كتيرة ساهمت وساعدت النادى على رأسهم العميد أحمد النجار وقطاع الكرة وطبعا دعوات محبى ومشجعى النادى".

وأضاف:" ربنا يتمم الساعات المقبلة على خير وتفرحوا الجماهير بصفقات تفيد الفريق وتكون إضافة حقيقة" .

يستعد الإسماعيلي لقيد الصفقات الجديدة، التي تم اختيارها بناء على تقرير اللجنة الفنية برئاسة علي أبوجريشة، بالإضافة إلى إعلان قائمة الراحلين عن الفريق وفقا لتقرير اللجنة.