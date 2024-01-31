بعد السعودية.. منتخب البحرين يودع كأس أمم آسيا 2023 على يد اليابان

ودع منتخب البحرين بطولة كأس أمم آسيا 2023، بعد الهزيمة من نظيره الياباني في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16.

ولحق منتخب البحرين بنظيره السعودي بعدما ودع الأخير منافسات بطولة كأس أمم آسيا 2023، على يد كوريا الجنوبية.

وخسر منتخب البحرين من نظيره اليابان بنتيحة (3-1)، في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر، والتي جمعتهما على على ملعب “الثمامة”.

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وسجل ثلاثية اليابان كل من، ريتسو دوان في الدقيقة 31، وتاكيفوسو كوبو في الدقيقة 49، وأياسي أويدا في الدقيقة 70.

فيما أحرز هدف البحرين اللاعب زيون سوزوكي لاعب اليابان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64.

وبات المنتخب الياباني سابع المتأهلين إلى ربع نهائي النسخة الحالية من كأس آسيا، بعد قطر والأردن وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وأستراليا وطاجيكستان.

وينتظر المنتخب الياباني في ربع النهائي الفائز من مواجهة سوريا مع إيران، التي تقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء.