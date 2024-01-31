الزمالك يضم لاعب إنبي موسمين ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل نادي الزمالك، تدعيم صفوفه ونجح في التعاقد مع زياد كمال لاعب فريق إنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم موقع الخليج 365، أن نادي الزمالك، ضم زياد كمال من نادي إنبي، لمدة موسمين ونصف على سبيل الإعارة، مع بند أحقية الشراء.

ويغلق اليوم الأربعاء 31 يناير في الثانية عشر منتصف الليل، باب القيد بشكل رسمي في مصر.

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