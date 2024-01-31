"تم إدارة الملف باقتدار ".. نجم الزمالك يعلن موعد إعلان الصفقات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، موعد إعلان الصفقات الجديدة، التي تم التعاقد معها بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال "أبو العلا" في لقاء تلفزيوني عبر قناة الزمالك: "الزمالك نجح بالفعل في حسم العديد من الصفقات المتميزة والتي ستكون إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة".

وأكمل: "كان هناك خطة استراتيجية متبعة في ملف الصفقات الجديدة، وجاءت بدراسة فنية ومالية وفق سياسة واحتياجات النادي".

وشدد: "سيتم الإعلان عن صفقات نادي الزمالك اليوم الأربعاء، وتم إدارة هذا الملف باقتدار، بجانب ملف المدير الفني الأجنبي".

وأتم تصريحاته: "معتمد جمال تولى المسئولية في توقيت صعب وأوجه له التحية على ما قدمه مع الفريق رغم الظروف الصعبة".

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