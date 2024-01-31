أول ظهرو لعبدالله السعيد داخل نادي الزمالك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر عبدالله السعيد لاعب بيراميدز في نادي الزمالك، منذ قليل، للتوقيع على عقود انتقاله إلى الأبيض بشكل رسمي، وأنهت إدارة الزمالك التعاقد مع ثنائي بيراميدز عبدالله السعيد، سيف فاروق جعفر، قبل ساعات من غلق باب القيد.

ووقع عبدالله السعيد على عقد انتقاله إلى نادي الزمالك في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، لمدة موسم ونصف.

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