كيف يفكر الأهلى فى ملف تدعيم حراسة المرمى؟

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القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو النادي الأهلي موقفهم النهائي في ملف تدعيم حراسة المرمى اليوم الأربعاء مع ختام فترة القيد بالانتقالات الشتوية الجارية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سواء بضم حارس جديد أو صرف النظر والاكتفاء بالحراس الحاليين.

ويحسم اليوم مسئولو الأهلي موقفهم النهائي من ضم حارس مرمى لقيده في القائمة الإفريقية، لاسيما مع وجود احتمالية لمد باب القيد المحلي من قبل الاتحاد المصري لكرة اقدم.

من أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم حراسة الأهلي؟

يتفاوض مسئولو الأهلي مع نظرائهم في زد من أجل استعادة حارسه السابق علي لطفي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وفتح مسئولي النادي الأهلي خط مفاوضات مع زد خلال الـ48 ساعة الماضية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن لطفي وقيده في القائمة الإفريقية.

ما الموقف حال عدم نجاح الأهلي في إنهاء صفقة لطفي؟

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في حسم صفقة لطفي قبل منتصف الليل اليوم الأربعاء من أجل قيده إفريقيا، وحال عدم نجاحه في حسم الصفقة سيتم الاعتماد على الحراس الحاليين مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

وكيف سيتعامل الأهلي حال فشل ضم حارس جديد؟

في حال التراجع عن ضم حارس مرمى سيعتد الأهلي على مصطفى شوبير ومعه الثنائي الشاب حمزة علاء ومصطفى مخلوف، واستكمال المنافسات بشوبير لحين تعافي محمد الشناوي من الإصابة.

سبب التفكير في ضم حارس مرمى جديد؟

يرغب الأهلي في تدعيم مركز حراسة المرمى لتعويض غياب محمد الشناوي قائد الفريق بعد تعرضه للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته رفقة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة والتي ودعها الفراعنة من دور الـ16 عقب الخسارة في ركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.